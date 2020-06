Heimo Pfeifenberger heuert zum dritten Mal in Grödig an. Das Profigeschäft ist dieses Mal aber nicht das Ziel beim Ex-Bundesligisten.

Nach seinem kurzen Abenteuer in Litauen kehrte Heimo Pfeifenberger (53) im April in seine Wohnung nach Grödig zurück. Im SN-Interview erklärt Salzburgs Jahrhundertfußballer, warum er das Angebot von Grödig angenommen hat, was er mit dem Ex-Bundesligisten vorhat und warum ihm ...