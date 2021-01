Veranstalter freut sich über 4,2 Millionen Aufrufe: "Der Mehraufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt."

Dass die Amadeus Horse Indoors bei ihrem 15. Jubiläum zu einem Verlustgeschäft werden würden, war angesichts der Coronapandemie bereits im Vorhinein klar. Immerhin konnte Organisator Josef Göllner den finanziellen Schaden durch die Verlegung in den Jänner zumindest in Grenzen halten. "Hätten wir das Turnier abgesagt, wären 650.000 Euro Verlust angelaufen. So wie wir die Veranstaltung durchgezogen haben, konnten wir den Verlust zumindest auf 250.000 Euro verringern", erläutert Göllner. Möglich wurde das vor allem durch die Hilfe von Stadt und Land sowie dem Messezentrum und zahlreicher Sponsoren. So hat etwa der neue Namenssponsor Neuro Socks seine Unterstützung gleich für die nächsten drei Jahre zugesichert.

"Sensationelle Zugriffe"

Neben der Absage der begleitenden Messe schmerzte vor allem, dass diesmal keine Zuschauer in die Salzburgarena durften. Aus diesem Grund versuchte das Organisationsteam, das Turnier voll auf die Liveübertragung im Internet auszurichten und möglichst spektakuläre Bilder für die Highlight-Berichte auf ORF Sport+ zu liefern. Das scheint sich ausgezahlt zu haben. "In unserem Livestream gab es sensationelle Zugriffe", schwärmt Veranstalter Göllner.

Großer internationaler Zuspruch

So wurden im Internet insgesamt 4,2 Millionen Aufrufe durch 412.000 unterschiedliche Nutzer registriert. 230.00 Aufrufe gab es allein auf Facebook, wobei die Zugriffe vor allem aus Deutschland, Belgien, Holland und Österreich, aber auch aus den USA kamen. "Der internationale Zuspruch zu unserem Turnier gibt uns recht, an der Veranstaltung festgehalten zu haben. Wir haben an das Konzept geglaubt und der Mehraufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt", freut sich Göllner.

"Ein extrem positives Signal"

Begeistert war auch der Geschäftsführer des Messezentrum Salzburg. "Für uns waren die Amadeus Horse Indoors ein extrem positives Signal für den Sport, aber auch für Veranstaltungen und Veranstalter generell. Wir konnten zeigen, dass auch in schwierigen Zeiten etwas möglich ist, und wir blicken bereits euphorisch auf die nächsten Amadeus Horse Indoors im Dezember, mit hoffentlich gefüllten Zuschauerrängen", meinte Alexander Kribus.

Quelle: SN