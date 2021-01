Perfekte Starts für Isabell Werth und Felix Haßmann. Astrid Neumayer schaffte Sprung aufs Podest.

Auch wenn die leeren Zuschauerränge in der Salzburgarena schmerzten, ist die internationale Reitsportelite am Donnerstag mit bester Stimmung ins Amadeus Horse Indoors gestartet. "Man sieht schon am starken Teilnehmerfeld, dass sich die Dressurreiter sehr freuen, endlich wieder reiten zu dürfen. Wir sind den Organisatoren sehr dankbar, dass sie diese Veranstaltung unter großem Einsatz möglich gemacht haben", meinte etwa die deutsche Dressurlegende Isabell Werth. Die viele Auflagen, die sie in Salzburg wegen der Coronapandemie zu befolgen hat, nimmt sie dafür gern in Kauf. "Die Sicherheitsmaßnahmen hier sind für uns einfach perfekt, wir fühlen uns alle sehr wohl", betont Werth.

Wie wohl sich die 51-Jährige in Salzburg fühlt, zeigte sie bei ihren ersten beiden Auftritte. Werth gewann am Donnerstag den CDI3*-Grand-Prix und tags darauf den Grand Prix Special jeweils vor ihrer deutschen Landsfrau Lena Waldmann. Ein Sieg, der auch Victoria Max-Theurer freute, ist die 13-fache österreichische Staatsmeisterin doch zur Hälfte Mitbesitzerin von Werths Pferd DSP Quantaz. Nachdem sie im ersten Bewerb noch hinter der Dänin Nanna Skodberg Merrald auf Platz vier gelandet war, glückte der Oberösterreicherin Astrid Neumayer am Freitag der Sprung aufs Podest. Die Steirerin Timna Zach ritt auf die Plätze sieben und sechs.

Auch das erste von insgesamt sechs CSI4*-Springen beim Amadeus Horse Indoors endete am Donnerstag mit einem deutschen Doppelsieg. Zur Gewöhnung an die Bedingungen in der Halle und um den Pferden zum Start ins Turnier ein positives Gefühl zu geben, gingen viele Reiter das Eröffnungsspringen ruhig an und nahmen dabei auch Zeitfehler in Kauf. Den besten Mittelweg fand dabei Felix Haßmann auf Balance, der sich 44 Hundertstelsekunden vor seinem Landsmann Hans Dieter Dreher auf Vestmalle des Cotis durchsetzte. Rang drei eroberte die Niederländerin Kim Emmen, die am vergangenen Wochenende beim CSI2*-Grand-Prix am selben Ort noch Zweite geworden war.

Ohne Fehlerpunkt absolvierten auch die beiden besten Österreicher den Parcours in der Salzburgarena. Der Tiroler Christoph Obernauer war knapp zehn Sekunden langsamer als Sieger Haßmann und ritt mit Kleons Cocario auf Rang 15. Drei Plätze dahinter landete mit einer weiteren Sekunde Rückstand die Burgenländerin Bianca Babanitz.

Seine Leistung vom Eröffnungsspringen bestätigte Haßmann tags darauf bei der mit 10.000 Euro dotierten 4-Sterne-Springprüfung. Der Deutsche absolvierte erneut den Parcours fehlerfrei und am schnellsten. Die Niederländerin Emmen verbesserte sich auf Platz zwei. Pech hatte Obernauer, der sich im Kampf um Platz drei dem Polen Przemyslaw Konopacki um zwei Zehntelsekunden geschlagen geben musste. Jürgen Krackow vom SRC Lamprechtshausen verpasste das Finale der besten zwölf nur um einen Rang.