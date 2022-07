Diana Porsche präsentierte sich so stark wie noch nie

Salzburger Dressurreiterin feierte mit Platz fünf beim Viersterneturnier am Schindlhof den größten Erfolg ihrer Seniorenkarriere. Die 26-Jährige sieht aber durchaus noch Verbesserungspotenzial.

Ihre erste Saison in der allgemeinen Klasse läuft für Dressurreiterin Diana Porsche beinahe perfekt. Beim CDI4*-Turnier am Schindlhof in Fritzens (Tirol) präsentierte sich die 26-jährige Salzburgerin am Wochenende in Topform und durfte ihre bislang beste Platzierung seit ihrem Wechsel in den Seniorenbereich bejubeln.

Den Grand Prix schloss Porsche bereits auf dem guten achten Rang ab. "Wir hatten da insgesamt ein super Gefühl und waren auf einem guten Weg. Leider sind uns aber auch drei richtig teure Fehler unterlaufen", berichtet die Reiterin vom ersten Bewerb am Samstag.

Noch besser lief es für Porsche und Pferd Douglas bei der abschließenden Musikkür am Sonntag. Mit 74,6 Prozentpunkten sicherten sich die beiden im hochkarätigen Teilnehmerfeld den starken fünften Platz. "Da ist für uns wirklich alles nach Plan gelaufen. Douglas hat super mitgearbeitet und wir haben keine großen Fehler gemacht. Für mich war das der größte Erfolg in meiner bisherigen Seniorenkarriere sowie generell eines meiner größten Highlights bisher", freut sich Porsche, die sich nun weiter an die absolute Spitze heranarbeiten will. "Natürlich haben wir Dinge gesehen, an denen wir weiter hart arbeiten müssen, es gibt durchaus noch Verbesserungspotenzial", weiß die Salzburgerin.