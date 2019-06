Die Salzburger Dressurreiterin musste sich im Achleitner Prix St. Georges nur Victoria Max-Theurer geschlagen geben. Dabei feierte Pferd Douglas eine gelungene Premiere.

Nach ihren beiden Siegen in der Intermediaire II am Donnerstag und im U25-Grand-Prix am Freitag setzte Diana Porsche am dritten Tag des CDI4*-Turniers im oberösterreichischen Achleiten ihren Erfolgslauf mit einem zweiten Platz fort. Im Prix St. Georges musste die Salzburgerin auf Douglas am Ende nur Lokalmatadorin Victoria Max-Theurer den Vortritt lassen. Hinter Porsche belegte die Niederländerin Karlijn Geelkerken Platz drei.

Nachdem sie die ersten beiden Bewerbe noch auf Di Sandro geritten war, vertraute Porsche am Samstag auf das holländische Warmblut Douglas, das zuvor noch nie bei einem internationalen Turnier im Einsatz gewesen war. "Es haben bloß ein paar Kleinigkeiten nicht gepasst. Ich denke, dass die Leistung sonst sehr gut war", zeigte sich die 23-Jährige mit dem Premierenauftritt zufrieden.