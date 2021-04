Pferdesport: Essl erster Cup-Sieger

Unter schwierigen Voraussetzungen ist die Pferdesportsaison in Elixhausen gestartet.

Der Neustart ist geglückt: Der erste Sieger im Salzburger Landescup der Springreiter heißt Philipp Essl. Der Salzburger vom Reit- und Fahrverein Georgenberg Kuchl setzte sich am Wochenende auf der Anlage in Elixhausen beim ersten Saison-Bewerb auf seinem Pferd Callista vor Christian Juza (SRC Lamprechtshausen) und der Elixhausner "Hausherrin" Victoria Brunner durch. Bemerkenswert: Immerhin gleich acht Reiter gingen nach fehlerfreiem Grunddurchgang in das Stechen. Der mit 2000 Euro dotierte internationale "Große Preis von Elixhausen" ging an den Deutschen Helmut Schönstetter vor ...