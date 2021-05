Lokalmatador triumphierte beim Amateur Springcup im Stechen.

Felix Katzlberger hat am Samstag im Rahmen des großen Springreitturniers in Lamprechtshausen für einen umjubelten Heimsieg gesorgt. Der Lokalmatador setzte sich auf Lorenzorro im Stechen des Fixkraft Amateur Springcups mit fehlerfreiem Ritt durch. Am Ende war er 18 Hundertstel-Sekunden schneller als die Kärntnerin Valeria Kundig und 1,02 Sekunden schneller als die Niederösterreicherin Naomi Ruth, die er auf die weiteren Stockerlplätze verwies.

"Ein Heimsieg ist natürlich immer etwas sehr Besonderes und bedeutet mir echt viel. Wir sind gut und kontrolliert über den Grundparcours gekommen und haben dann im spannenden Stechen viel riskiert. Ich bin sehr zufrieden, dass wir das Glück auf unserer Seite hatten und gewinnen konnten", meinte Katzlberger.

Bereits am Freitag hatte der Steirer Markus Saurugg die equitron-pro Grand-Prix-Qualifikation über 1,45 Meter für sich entschieden. Damit geht er als leichter Favorit in den am Sonntag ausgetragenen Grand Prix. Fünf weitere Österreicher blieben in der Qualifikation ebenfalls fehlerfrei. Lokalmatador Stefan Eder fasste auf Dr. Scarpo vier Fehlerpunkte aus. "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meines Pferdes, das sich hier in Lamprechtshausen sehr wohl fühlt. Wir werden am Sonntag im Grand Prix versuchen mit einer Nullrunde eine gute Basis zu legen, damit wir im Stechen voll angreifen können. Es ist eine große Herausforderung, aber das motiviert mich zusätzlich", betonte Qualisieger Saurugg.

Hoch zufrieden mit dem bisherigen Turnierverlauf war auch Veranstalter Thomas Kreidl. "Die Stimmung ist richtig gut und wir freuen uns, dass unser Tausendsassa Felix Katzlberger für einen Heimsieg im Amateur Springcup sorgen konnte. Zudem haben wir es auch wettertechnisch sehr gut erwischt", erklärte der Lamprechtshausener.