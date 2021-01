Deutsche Reiter dominieren bei den Amadeus Horse Indoors.

Die sechsfache Olympiasiegerin Isabell Werth hat erneut den Dressur-Grand-Prix bei den "Neuro Socks Amadeus Horse Indoors" gewonnen. Die Deutsche triumphierte wie schon 2015 und 2019 beim Weltcup in Salzburg und schaffte auf ihrer 16-jährigen Oldenburgerstute Weihegold OLD 81,848 Prozent. Auf Platz zwei landete ihre Landsfrau Jessica von Bredow-Werndls auf TSF Dalera BB (79,630 Prozent). Einzige Österreicherin im Feld war die Niederösterreicherin Franziska Fries, die auf Atomic mit 63,826 Prozent auf Platz 14 landete.

"Chapeau für die Einstellung dieser Stute. Was sie in den letzten 13 Jahren geleistet hat, ist einfach phänomenal", lobte Isabell Werth im Siegerinterview ihr Pferd. "Sie legt im Turnier den Schalter um und weiß ganz genau, was los ist und um was es geht. Das war heute ein schöne, präzise Runde, schauen wir mal, was morgen am Sonntag passiert." Dann steht die Weltcup-Kür auf dem Programm, die bislang ebenfalls fest in deutscher Hand gewesen war. 2014 und 2019 gewann Isabell Werth, 2015 und 2016 Dorothee Schneider und 2018 Benjamin Werndl.

Den großen Springbewerb am Freitagabend hatten ebenfalls die deutschen Reiter dominiert. Der Sieg im ersten von insgesamt vier Weltranglistenspringen, der mit 240.000 Euro dotierten 4-Sterne-Tour der Amadeus Horse Indoors ging an Philipp Weishaupt. Auf dem Weg zum Sieg im mit 25.400 Euro dotierten Neuro Socks Masters, das als erste Qualifikation für den Equitron-pro Grand Prix am Sonntag galt, waren 12 Hindernisse bzw. 15 Sprünge mit einer Maximalhöhe von 1,50 m zu absolvieren. 68 Paare waren am Start, dementsprechend groß war der Druck, eine schnelle, fehlerfreie Runde abzuliefern.

Schließlich setzte sich Philipp Weishaupt vor seinem Landsmann Felix Haßmann durch, der die ersten beiden 4-Sterne-Springen in Salzburg gewonnen hatte. Auf Platz drei landete der Franzose Julien Anquetin. Weishaupt lobte in seinem Siegerinterview noch einmal ausdrücklich die Veranstaltung in Salzburg: "Bei uns in Riesenbeck müssen wir ja nur das Licht aufdrehen in der Früh und können loslegen, aber hier steckt ein Riesenaufwand dahinter, bis die Halle bereit ist für Reiter und Pferde. Umso glücklicher sind wir, hier reiten zu dürfen."

Quelle: SN