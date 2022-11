Porsche verpasst auch beim zweiten Weltcupstart nur knapp Podest

Salzburger Dressurreiterin fehlten lediglich 0,355 Prozentpunkte auf Platz drei.

Dressurreiterin Diana Porsche nähert sich Schritt für Schritt der Weltspitze an. In ihrer ersten Saison in der allgemeinen Klasse hat sie Mitte Juni bei einem Dreisternturnier bereits ihren ersten internationalen Grand-Prix-Sieg gefeiert. Im Weltcup fehlt nicht mehr viel auf den ersten Stockerlplatz. Nach Platz vier bei ihrem Debüt Anfang September im slowakischen Šamorín verpasste die 26-jährige Salzburgerin am Wochenende bei ihrem zweiten Weltcupstart ebenfalls nur knapp den Sprung in die Medaillenränge.

Nach verhaltenem Start mit Platz sieben in der Freestyle-Qualifikation mischten Porsche und Pferd Douglas am zweiten Turniertag im polnischen Zakrzów ganz vorne mit. "Da haben wir zu unserer alten Form gefunden. Uns ist eine harmonische Runde mit vielen Highlights gelungen", berichtet die Salzburgerin, der letztlich im Hauptbewerb als Vierter nur 0,355 Prozentpunkte aufs Podium fehlten.

Mit ihrem weniger erfahrenen Pferd Kentucky schaffte sie hingegen in zwei Nebenbewerben den Sprung aufs Stockerl. "Er ist erst sieben Jahre alt, entsprechend schwierig gestalten sich für ihn daher die jeweiligen Klassen. Man spürt jedoch, dass er sein Bestes gibt", freute sich Porsche über zwei dritte Plätze in der Intermédiaire.