Salzburger Reitszene im Umbruch: Konkurs, neuer Präsident und Horse Indoors vor Comeback

Bewegte Wochen im Pferdesport: Konkurs des SRC Lamprechtshausen, Neuauflage des größten Reitturniers des Landes und nach 33 Jahren sogar ein Wechsel des Präsidenten.

Der Frühling kommt und damit die ersten Reitturniere: Mit dem Landescup im Springreiten Ende April in Lamprechtshausen startet auch die Saison im Salzburger Pferdesport. In dem in den letzten Wochen kaum ein Stein auf dem anderen geblieben ist. Die wohl spektakulärste Meldung: Das Amadeus Horse Indoors, Österreichs größtes Reitturnier, steht nach zweijähriger Pause Anfang Dezember mit neuer Veranstaltungsgesellschaft vor einem Comeback.

Lamprechtshausener Anlage steht zum Verkauf

Mit dem Tod des Reitsport-"Impresarios" Sepp Göllner fast auf den Tag genau vor zwei Jahren kam im Salzburger Reitsport vieles zum Erliegen. Die Folgen waren bis in dieses Jahr zu spüren: Erst im März musste der SRC Lamprechtshausen Insolvenz anmelden. Die große Anlage im nördlichen Flachgau, die neben zahlreichen Plätzen auch über 85 Stellplätze in den Hallen verfügt, wird seitdem auch über einen bekannten Salzburger Immobilienhändler zum Kauf angeboten. Der potenzielle Käufer muss aber ein echter Pferdefreund sein, denn es ist festgeschrieben, dass die Anlage als Reitanlage weitergeführt werden muss.

Nachfolgeverein gegründet

Doris Göllner, die Witwe des Unternehmers, begründet den Schritt in die Insolvenz gegenüber den SN damit, dass alle Gesellschaften miteinander so verflochten gewesen seien, dass eine andere Lösung kaum umsetzbar war. Dennoch wird es auf Salzburgs wichtigstem Turnierplatz mit dem Pferdesport weitergehen. Als Nachfolgeverein des SRC wurde bereits der PRC Lamprechtshausen gegründet, damit sei sichergestellt, dass es im Sport einen reibungslosen Übergang gebe. Auch der Verkauf werde nur umgesetzt, wenn alle Voraussetzungen stimmen würden.

Präsident Griebnitz tritt ab

Am kommenden Freitag geht auch noch eine Ära zu Ende: Nach 33 Jahren als Präsident des Salzburger Verbandes tritt Ernst Griebnitz nicht mehr zur Wahl an. "Wenn ich zurückblicke, bin ich dankbar, für die Zukunft bin ich hoffnungsfroh", meinte Griebnitz. Was dem Sport in Salzburg derzeit fehle, sei ein Lokalmatador wie einst etwa Christian Juza. Da sieht Griebnitz aber zwei Hoffnungen: Zum einen sei Top-Springreiter Gerfried Puck mit seinen Pferden auf eine Anlage nach St. Georgen übersiedelt. "Da ist es dann natürlich naheliegend, dass wir ihn überreden, für Salzburg zu starten." Zum anderen gebe es gerade im Jugendbereich viele Talente , "die uns noch Freude machen werden".

Teuerung und Personalmangel

Als Nachfolger von Griebnitz ist Robert Jauk vorgesehen, dem routinierten und bestens vernetzten Springreitreferenten soll ein junges Präsidium zur Seite stehen.

Die Situation im heimischen Reitsport ist aktuell generell nicht rosig. Die hohe Teuerung in allen Bereichen von Einstreu, Stroh bis zum Strom trifft auch die Reitställe, dazu macht sich der Personalmangel bei Pferdepflegern akut bemerkbar. Was einst als Hilfsarbeiterjob galt, ist nun eine gesuchte Position mit deutlich besserer Bezahlung.