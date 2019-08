Gespannfahr-Neuling Josef Voglreiter überraschte mit ÖM-Silber bei den Kaltblut-Einspännern. Ein neuer Kombinationsbewerb für Reiter und Fahrer sorgte am Wimmhof für Begeisterung.

Auch wenn er als Organisator und launiger Platzsprecher nicht selbst über die Parcours rasen konnte, war Georg Moser von der Gespannfahrmeisterschaft auf dem Wimmhof schwer begeistert. "Ich genieße es diesmal einfach. Schöner geht es nicht", erklärte der Seekirchner. Als dreifacher WM-Goldgewinner kommt es bei ihm auf einen Titel mehr oder weniger auch nicht an.

Besondere Freude bereitete ihm der neue Kombinationsbewerb, bei dem Reiter und Fahrer ein Team bilden. "Damit erreichen wir auch ein ganz anderes Publikum. Mit den jungen Reiterinnen kommen da auch Opa und Oma zu uns. Und wenn ich sehe, wie die kleinen Dirndln da über die Hindernisse reiten, geht mir einfach das Herz auf", erläuterte Moser.

Bei den Sichtungen für die Teamzusammenstellung ist ihm zudem ein starker Neuling aufgefallen. Josef Voglreiter, der sonst lieber auf dem Rücken der Pferde sitzt, versuchte sich im Gespannfahren und überzeugte dabei selbst Routinier Moser. "Er hat sich gleich super angestellt, und da hab ich mir gedacht: Riskieren wir's halt", erinnert er sich an die ersten Testläufe.

Voglreiter bedankte sich am Wochenende auf seine Art für das Vertrauen. In der Dressur schon starker Dritter gewann der Piesendorfer sensationell den Marathon und ging damit sogar als Führender der österreichischen Meisterschaft der Kaltblut-Einspänner in den letzten Veranstaltungstag. Dort unterlief ihm im Kegelfahren zwar nur ein kleiner Fehler. Die drei dafür kassierten Strafpunkte reichten aber dem steirischen Routinier Gerald Rössler, um Voglreiter noch im letzten Moment auf Platz zwei zu verdrängen.

Im Kampf um den Landesmeistertitel war Voglreiter eine Klasse für sich und siegte klar vor Michael Waldmann. Zudem führte er das Salzburger Kombiteam zum Sieg bei den Norikern. Im Haflingerbewerb feierte Salzburg sogar einen Doppelsieg. Die weiteren Landestitel holten Josef Kronbichler (Zweispänner) und und Josef Leitner (Einspänner).