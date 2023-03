Philip Amschl schwimmt zurück zur Topform

Der Pongauer Nachwuchs Schwimmer Philip Amschl holte sich vor Kurzem bei den Österreichischen Meisterschaften im Schwimmen auf der Kurzbahn in Graz dreimal Gold und zweimal Silber.

Philip Amschl ist nach eine schwierigen Saisonstart zurück am Weg zur Top-Form.

Krankheitsbedingt musste der Bischofshofener Nachwuchs-Schwimmer Philip Amschl die Saisonvorbereitung fast komplett auslassen. Im Februar feierte Amschl dann sein Comeback und reiste mit der Schwimmunion SBG 2 nach Lanzarote zum Trainingslager. Anfang März folgte dann der erste internationale Wettkampf im slowenischen Maribor, wo der Pongauer über 200 Meter Brust auf Platz zwei und über 100 Meter Brust auf Platz drei landete.

Am vergangenen Wochenende folgten die österreichischen Meisterschaften der Nachwuchsklasse auf der Kurzbahn in Graz. Amschl präsentierte sich in ...