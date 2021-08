Philip Pertl gewann Bruderduell um Staatsmeistertitel

Der 23-jährige Gasteiner siegte in Niederösterreich über die Sprintdistanz vor Lukas Pertl.

Philip Pertl hat sich am Sonntag in Blindenmarkt zum Staatsmeister über die Sprintdistanz gekürt. Der 23-jährige Gasteiner setzte sich dabei vor seinem drei Jahre älteren Bruder Lukas durch. "Ich hatte einen Wahnsinnstag und freue mich voll. So soll es weitergehen", sagte der Sieger. "Ein so stark besetztes Rennen zu dominieren und einen Doppelsieg zu feiern, macht uns sehr stolz", ergänzte Lukas Pertl, dem am Ende zwölf Sekunden auf den Sieg fehlten. Das Duo ließ Olympiastarter Alois Knabl und viele weitere österreichischen Asse hinter sich. "Diese starke Leistung zeigt, wo die Reise bei den beiden Pertl-Brüdern hingeht", sagte Trainer Anton Kesselbacher.

Einer der wenigen Toptriathleten, die bei der Staatsmeisterschaft fehlten, war Lukas Hollaus. Der Olympiastarter entschied am Sonntag den Jannersee-Triathlon in Vorarlberg für sich. "Eine super Vorbereitung auf den Ironman in Zell am See", sagte der Niedernsiller.