Pichlers Sieg krönte starke Leistungen der Salzburger Talente

Zwölfjährige gewann großes Nachwuchsturnier in Kirchbichl. Alexander Dür verpasste nur knapp den Sieg im Burschenbewerb.

Salzburgs Tischtennis-Nachwuchs hat bei den WIN-Nachwuchturnieren in Stockerau und Kirchbichl einmal mehr groß aufgezeigt. Den größten Erfolg feierte Sophia Pichler, die noch am Montag beim Austria-Top-12-Turnier Bronze gewonnen hatte − und das mit erst zwölf Jahren.

Acimovic gewann zweite Gruppe

Auch beim WIN-Turnier in Kirchbichl traf sie vor allem auf ältere Gegnerinnen, ließ denen aber allesamt keine Chance. Pichler gewann all ihre Partien und gab im gesamten Turnierverlauf nur einen einzigen Satz ab. Beinahe hätte Salzburg sogar einen Doppelsieg in Gruppe 1 gefeiert. Alexander Dür musste im Burschenturnier in Stockerau lediglich zwei Niederlagen einstecken und landete damit auf dem zweiten Gesamtrang der höchsten Leistungsstufe. Simon Acimovic gewann dafür die Gruppe 2 mit nur einer Niederlage. Komplettiert wurden die Erfolge der UTTC−Talente mit dem vierten Platz von Simon Sams in Gruppe 2 und dem zweiten Platz von Joshua Sams in Gruppe 5.