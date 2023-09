Pinzgauerinnen wollen im Cupschlager gegen die "Sweethearts" überraschen

Mit Altach/Vorderland kommt das Team der Stunde im österreichischen Fußball nach Saalfelden.

Den Start in die 2. Liga haben die Fußballerinnen des FC Pinzgau mit zwei Siegen in zwei Spielen perfekt gemeistert. Nun wartet ein reizvolles Cupduell auf das Team von Trainerin Sierra Cristiano. Bundesligist und Cup-Vorjahresfinalist Altach/Vorderland ist am Sonntag (14 Uhr) zu Gast.

Mit den Teamspielerinnen Eileen Campbell, Linda Natter und Anna Bereuter könnten die Vorarlbergerinnen heuer sogar Serienmeister SKN St. Pölten gefährlich werden. Nicht von ungefähr steigt auch das zweite Nations-League-Heimspiel Österreichs gegen Portugal Ende Oktober in Altach. Die Begeisterung für Frauenfußball ist gerade riesig im Ländle.

"Sie sind im Moment die 'Austrian Sweethearts'", hat auch Sierra Cristiano festgestellt. Mit ihrem Team hat sie Videos von Altach-Spielen studiert. Die Rollen seien klar verteilt. "Wir werden unseren besten Fußball spielen müssen, um eine Chance zu haben", ist sie überzeugt. Mittelfeldspielerin Sophie Lappe gibt sich selbstbewusst: "Wir haben den Gegner studiert, aber wir schauen in erster Linie auf uns und unsere Stärken."

Altach-Cheftrainer Bernhard Summer zeigt Respekt: "Wir wissen sehr wohl um die Qualitäten von Pinzgau Saalfelden. Für mich sind sie ein Kandidat für die vorderen Plätze in der 2. Bundesliga, wenn nicht sogar für den Meistertitel. Sie haben die ersten beiden Spiele in der Liga überzeugend gewonnen, es wird alles andere als leicht für uns. Wir nehmen den Gegner und das Spiel am Sonntag sehr ernst."

Duo mit WM-Erfahrung für FC Pinzgau

Noch nicht im Cupschlager, aber bald in der Liga kann Sierra Cristiano auf gleich drei Nationalteamspielerinnen setzen. Nach Torfrau und WM-Teilnehmerin Olivia Davies-McDaniel landet auch deren Schwester Chandler McDaniel, die ebenfalls bei der WM für die Philippinen im Einsatz war, im Pinzgau. Dazu kommt Jenna Joan Laguana Merrill, Teamspielerin von Guam.

Der FC Bergheim bekommt es im Cup am Samstag auswärts mit der SPG Mittelgebirge Ost aus Tirol zu tun. Interimstrainerin Sara Schaible sagt: "Nach dem schwierigen Start in die Bundesliga haben wir uns vorgenommen, im Cup eine deutlich verbesserte Leistung abzurufen. Unser Ziel ist es, im Cup eine Runde weiterzukommen und uns Selbstvertrauen für die Liga zu holen. Uns ist aber durchaus bewusst, dass der Gegner alles daransetzen wird, das zu verhindern. Darauf werden wir vorbereitet sein und werden den Gegner nicht unterschätzen."