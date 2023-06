Politische Farce um russische Fechter: Lilli Brugger reist zu "sinnloser EM"

Die neue Florett-Staatsmeisterin Lilli Brugger aus Grödig vertritt Salzburg bei der Europameisterschaft. Diese sollte im Rahmen der Europaspiele in Krakau Ende Juni stattfinden. Doch der Fecht-Weltverband gliederte die Einzelbewerbe samt Olympiaqualifikation vor Kurzem in einem heftig kritisierten Schritt aus. Sie finden ab Freitag in Plowdiw statt. 450 Profis, die sich lange auf die EM vorbereitet hatten, mussten kurzfristig umplanen. Der Grund: Die polnischen Gastgeber der Europaspiele weigerten sich wegen des Kriegs in der Ukraine, russische und weißrussische Athleten und Athletinnen zuzulassen. Der Weltverband entzog nah langem Hin und Her die EM - für nur sieben Mitglieder des russischen C-Kaders, die in Bulgarien nun gemeldet sind. Denn die Spitzenleute sind gesperrt. Zudem fehlen dort alle Ukrainer und Ukrainerinnen. Ihnen wird eine Chance auf EM-Medaillen und Olympiatickets genommen. "Eine Farce. An Sinnlosigkeit nicht zu überbieten", sagt Roman Hinterseer vom Salzburger Fechtverband.