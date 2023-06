Pongauer Duo klettert bei Talents Cup vorne mit

Das Pongauer Kletter-Duo Sara Obermoser und Alice Zirnitzer reiste zum Austria Climbing Talents Cup nach Innsbruck. Sara Obermoser sicherte sich in der U10 Wertung mit einer makellosen Leistung Platz eins. Alice Zirnitzer schaffte in der U14 Klasse acht der zehn Boulder und landete damit in einem hochklassig besetzten Bewerb auf den 14. Gesamtrang.

BILD: SN/SW/OBERMOSER Sara Obermoser zeigte in Innsbruck ihr Können an der Boulderwand. BILD: SN/SW/OBERMOSER Alice Zirnitzer kletterte sich auf Rang 14.

Vor Kurzem fand im Rahmen des Kletter-Weltcups in Innsbruck der Austria Climbing Talents Cup der Klassen U10, U12 und U14 statt. Für die besten österreichischen Nachwuchstalente war dies ein besonderes Event: Sie konnten nicht nur ihre Vorbilder wie Jakob Schubert, Jessica Pilz und Janja Garnbret hautnah beim Klettern erleben, sondern wie die Stars auf der Weltcupwand schwierige Boulderprobleme lösen. Und mittendrin waren auch zwei Gesichter aus dem Pongau. Vom AV Pongau boulderten Sara Obermoser in der Klasse U10 sowie Alice Zirnitzer in der Klasse U14 mit um einen der begehrten Podiumsplätze. Obermoser schaffte in der Qualifikation alle Boulder im ersten Versuch und belegte damit ex aequo mit vier anderen Athletinnen den ersten Platz. Im folgenden Superfinale zeigte sie ihre Klasse bei den Sprungbouldern und sicherte sich damit den herausragenden ersten Rang. Alice Zirnitzer schaffte in der U14 Wertung in einem hochklassig besetztem Bewerb acht der zehn Boulder. Damit belegte die junge Pongauerin den 14. Platz des Talents Cups.