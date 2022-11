Pongauer Judoka in Frankreich ohne Glück

Gleich vier Kämpfer aus dem Pongau gingen für das sechs-köpfige Team Österreichs bei der Judo Europameisterschaft in Frankreich an den Start - doch nach einer Runde war bereits Schluss. Doch schon am 17. November geht es für das Quartett mit dem ESV Sanjindo zum Final-Four der Judo Bundesliga.

Maria Höllwart, Herbert Wicker, Elena Dengg und Thomas Scharfetter vom Bischofshofener Judoverein ESV Sanjindo reisten am vergangenen Samstag, 12. November, zur Europameisterschaft im Mixed-Team Bewerb im französischen Mulhouse. Damit belegte die Pongauer Judo-Elite gleich vier der sechs Startplätze in Österreichs Auswahl. Doch schon in Runde ein wartete eine Mammut-Aufgabe auf die heimischen Judoka.

Gegen den Titel-Anwärter Italien blieb die Sensation aber aus. Nur Maria Höllwart konnte sich gegen die Nummer vier in der Junioren Weltrangliste, Asya Tavano, durchsetzen. "Das Ziel war eine Top-Acht-Platzierung, der Sieg gegen Italien lag im Bereich des Möglichen. Aber leider hat es letztlich nicht gereicht", resümierte Sportdirektor Markus Moser. "Der Sieg von Maria war eine erfreuliche Überraschung." Herbert Wicker verpasste hauchdünn den Sieg. Er zwang seinen Kontrahenten Vincenzo Pelligra in die Verlängerung. Dort bewies der Italiener aber, dass er den längeren Atem hat und legte den Bischofshofener Ausnahmekönner nach 14 Sekunden auf die Matte.

SN/sw/wolfgang eichler Gegen Italien war für die österreichischen Delegation Schluss.

Für die Italiener ging es nach einer 4:2 Niederlage gegen die Türkei in das Play-Off um Platz drei. Einem glatter 4:0 Sieg gegen die Ukraine brachte die Italiener ins Bronze-Duell gegen Deutschland. Dort unterlag man den Deutschen aber klar mit 0:4 und schrammt somit knapp an der Medaille vorbei. Den Titel sicherten sich die Franzosen, die sich im Finale gegen die Niederländische Delegation mit einem 4:1 Erfolg Gold sicherten.

Keine Verschnaufpause für die Pongauer Kämpfer

Lange können sich die Pongauer Ausnahme-Kämpfer aber nicht erholen. Schon am 19. November geht es für den ESV Sanjindo in das Final-Four Turnier in Gmunden. Im letzten Jahr sicherte man sich im Kampf um die Liga-Krone den dritten Platz. Doch mit den Galxy Tigers aus Wien wartet im Halbfinale der klare Titel-Favorit auf die Pongauer. "Ich sehe unsere Gewinnchancen ungefähr bei 20 Prozent", glaubt Marianne Niederdorfer vom ESV Sanjindo. "Aber es kann alles passieren. Es hängt am Kampftag viel von der Tagesverfassung unserer Kämpfer ab. Wir haben mit Galaxy sicher den schwersten Gegner des Final-Turnieres gezogen. Doch wenn man gewinnen will, führt an den Wienern kein Weg vorbei."