Sophie Obermoser verfehlt knapp das Podium

Sophie Obermoser ging in der U12-Wertung an den Start. In einem international stark besetzten Starterfeld schaffte sie gemeinsam mit fünf der 23 Konkurrenten den Sprung ins Finale. Als fünftplatzierte startete Obermoser in die letzte Bewerbsrunde und konnte sich weiter verbessern. Mit dem ausgezeichneten vierten Platz verfehlte die Pongauerin das Podium denkbar knapp.