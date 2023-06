Pongauer Ranggler zeigen im Pinzgau ihre Klasse

Tristan Laubichler, Michael Hacksteiner und Alexander Hausbacher holten sich in Leogang heiß umkämpfte Erfolge. Kilian Wallner, Hubert Illmer und Hans Schnell sicherten sich jeweils Silber.

Zum Auftakt des vierten internationalen Preisrangglens in Leogang marschierten 136 Schülerranggler vor dem begeisterten Publikum ein und kämpften um das begehrte Edelmetall. Mittendrin im Schülerranggeln waren mit Tristan Laubichler, Michael Hacksteiner und Hans Schnell auch drei Pongauer Athleten. Laubichler siegte in der Wertung bis zwölf Jahre und Hacksteiner bis 14 Jahre. Hans Schnell sicherte sich hinter Hachksteiner Silber.

Nach dem Preisranggeln folgte der Höhepunkt der Veranstaltung. Das Pongauer Trio stand auch im Rahmen der folgenden Landesmeisterschaften in der Halle und zeigten sich weiter von seiner besten Seite. Nachdem Michael Hacksteiner im Semifinale Hans Schnell, der sich folglich Platz drei sicherte, ausschielt, fand er in einem packenden Finalkampf gegen seinen Kollegen Alexander Hausbacher seinen Meister. Hausbacher kürte sich mit diesem Erfolg zum Landesmeister der Schülerranggler.

Der Pongau wartete aber mit einem weiteren Assen im Ärmel in der allgemeine Klasse der Landesmeisterschaften auf. Nachdem sich die Pongauer Hubert Illmer und Franz Höllwart nicht bis in die letzten Finalrunden kämpfen konnten, lastete das Gewicht auf dem heimischen Ranggel-Ass Kilian Wallner. Im Finale wartete mit dem Titelverteidiger Hermann Höllwart aus Taxenbach aber ein echter Brocken auf den jungen Ranggler. Der Pongauer setzte alles daran, um seinen ersten Titel zu holen. Doch der Titelverteidiger Hermann Höllwart ließ sich seinen mittlerweile fünften Landesmeister nicht mehr nehmen und sicherte sich auf ein Neues den begehrten Titel. In der allgemeinen Klasse des internationalen Preisranggelns ging es in Leogang diesmal um keine Alpencup-Punkte. Dennoch fand sich ein starkes und internationales Teilnehmerfeld im Pinzgau ein.

Der Pongauer Hubert Illmer musste sich dabei in der Klasse II nur dem Brixentaler Stefan Gastl geschlagen geben und holte Platz zwei.