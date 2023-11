Pongauer Taekwondo-Team erkämpft drei Staatsmeistertitel

Salih Sentürk, Amna Hajic und Hira Samardzic triumphierten bei den österreichischen Meisterschaften in Oberndorf. Insgesamt holte der olympische Taekwondo Club St. Johann zehn Medaillen.

Mit zwölf jungen Sportlerinnen und Sportlern reiste der olympische Taekwondo Club St. Johann zu den österreichischen Meisterschaften in Oberndorf. Drei davon durften auch über den Staatsmeistertitel jubeln: Salih Sentürk kämpfte sich in seiner Klasse bei den Erwachsenen zum Sieg. In den Schülerklassen krönten sich Amna Hajic und Hira Samardzic zu österreichischen Nachwuchsmeisterinnen. Hajic setzte sich dabei im Finalkampf gegen ihre Schwester Adna Hajic durch, die sich letztlich über Silber freuen durfte. Ebenso auf dem zweiten Platz landete Abu Magomed Khadschimuratov.