Prettner/Flachberger segelten zu Podestplatz

Keanu Prettner und Jakob Flachberger haben ihre erste Regatta im Jahr 2022 auf dem Podium beendet. Rang zwei im finalen Medal-Race brachte dem 49er-Duo vom Union Yacht Club Wolfgangsee bei der über vier Tage andauernden Lanzarote International Regatta den dritten Gesamtrang.

Seit Mittwoch nahm Österreichs 49er mit den Salzburgern Keanu Prettner und Jakob Flachberger bei der Lanzarote International Regatta teil. 25 Teilnehmer aus elf Nationen waren für diesen ersten Vergleich im Jahr 2022 eingeschrieben. Der erste Wettkampftag verlief für das Duo vom Union Yacht Club Wolfgangsee gut. Mit den Einzelergebnissen sechs, zwei und elf - eine Kenterung machte ein besseres Ergebnis im letzten Tagesbewerb unmöglich - belegten die beiden den fünften Gesamtrang.

Von Rang fünf aus in den Finaltag

Nachdem am Donnerstag keine Rennen absolviert werden konnten, bot der dritte Wettkampftag Leichtwind - und dieser ließ drei Rennen zu. Bei fünf bis maximal neun Knoten segelten die beiden OeSV-Athleten zu den Plätzen sieben, acht und zwölf, konnten damit ihren fünften Gesamtrang vor dem Schlusstag behalten. Man sei "voll dabei", sagte Steuermann Keanu Prettner vor dem abschließenden Wettkampftag, vor allem "die guten Starts und die taktischen Entscheidungen" waren am Punkt.

Mit Rang drei das Medal-Race fixiert

Am Finaltag waren zunächst drei Läufe angesetzt - erst zum Abschluss zeigten die beiden Salzburger groß auf und fixierte die Teilnahme am Medal-Race: "Wir waren bei den ersten beiden Rennen relativ schlecht. Der Wind war instabil, drehend, pendelte zwischen vier und zwölf Knoten. Nach zwei 17. Plätzen zum Auftakt wurden die Bedingungen stabiler - und Rang drei sicherte dem Duo die Teilnahme am Medal-Race.

"Erstes richtiges Medal-Race"

Nach einer kurzen Besprechung an Land nahmen die beiden 22-Jährigen ihr erstes Medal-Race in Angriff, nach dem Motto: "Wir fahren so gut, wie wir nur fahren können." Der Wind nahm zu, das spielte dem Duo in die Karten. 14 Knoten bei ablandigem Nordwind herrschten vor Lanzarote. "Beim Start sind wir nicht gut weggekommen - aber dann haben wir uns kontinuierlich nach vorne gearbeitet, waren bei der ersten Lee-Tonne Top-5, an der Luv-Boje dann auf Rang drei. Und dann sind wir als zweites Boot ins Ziel gefahren", skizziert Vorschoter Flachberger das Rennen. Der zweite Platz hievte Prettner/Flachberger schlussendlich auf den dritten Gesamtrang, lediglich acht Punkte beträgt der Vorteil zum siebentbesten Boot aus Spanien. "Wir sind super happy, dass wir noch das Podium erreicht haben. Wir hoffen, dass wir dann bei den nächsten und auch größeren Regatten diesen Erfolg fortsetzen - und dort ein paar gute Ergebnisse einfahren können", resümiert Steuermann Keanu Prettner mit Vorfreude auf die kommenden Aufgaben.