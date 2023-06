Prettner/Flachberger wollen im Medal Race Platz drei verteidigen

Salzburger 49er-Segler sind bei der Weltcup-Regatta vor Almere voll auf Podestkurs. Österreichs routinierte Olympiasegler machen den 23-Jährigen aber Druck.

Nachdem sie auf ihren letzten großen Regatten immer wieder mit Problemen zu kämpfen hatten und mit ihrer Ergebnissen weit unter den eigenen Erwartungen geblieben sind, läuft es für Keanu Prettner und Jakob Flachberger bei der Weltcup-Regatta vor Almere endlich wieder nach Wunsch. Die 49er-Segler vom UYC Wolfgangsee haben am Samstag ihren dritten Platz in der Gesamtwertung verteidigt und wollen sich im abschließenden Medal Race Bronze sichern. Ihre erfahrenen Landsleute Benjamin Bildstein und David Hussl lauern jedoch mit nur sechs Punkte Rückstand auf Platz fünf.



Planänderung für letzte Wettfahrt ging auf

Vier Mal gingen die beiden österreichischen Boote am Samstag in den Niederlanden an den Start. Bei den ersten Ausfahrten mussten sich die Salzburger noch mit zwei neunten und einem elften Platz begnügen. In der letzten Wettfahrt fuhren sie als Dritte ihren insgesamt fünften Podestplatz ein, womit sie auf Bronzekurs ins Medal Race am Sonntag gehen. "Wir hatten immer gute Starts, waren in den ersten drei Rennen aber zu konservativ unterwegs", erzählt Steuermann Prettner. "Für die letzte Wettfahrt haben wir dann unseren Plan geändert, und das hat gut funktioniert. Wir befinden uns in einer guten Ausgangsposition, hätten aber einen noch größeren Vorsprung herausholen können."



Bildstein/Hussl fehlen nur sechs Punkte

Mit 15 Punkten Rückstand auf Platz zwei ist zum Abschluss der Blick vor allem auf die Verfolger gerichtet. Die viertplatzierten Australier Jim Colley und Shaun Connor liegen nur fünf Zähler hinter den Wolfgangseern. Mit einem Punkt mehr auf Rang fünf sind aber auch ihre bereits olympiaerfahrenen österreichischen Teamkollegen Benjamin Bildstein und David Hussl noch voll im Rennen ums Podest. Das Duo vom YC Bregenz landete am Samstag in allen Wettfahrten in den Top-8. "Der Tag ist wieder besser verlaufen, wir sind beim Start immer gut weggekommen und hatten eine gute Geschwindigkeit. Im dritten Rennen haben wir sogar geführt, uns ist aber leider der Pinnenausleger bei einem Manöver gebrochen und wir mussten ihn reparieren", berichtet Vorschoter Hussl. "Es war wichtig, dass wir aufholen konnten. Dieses positive Gefühl nehmen wir mit, um morgen mit einem guten Plan zu attackieren."