PSV-Damen bekamen vor Play-offs Grenzen aufgezeigt

Mit zwei glatten Niederlagen haben die Salzburger Volleyballerinnen den Bundesliga-Grunddurchgang auf dem siebenten Rang beendet. Nach der mehrwöchigen Coronapause zuletzt hat man noch Luft nach oben.

Der siebente Platz nach dem Grunddurchgang war bereits vor den abschließenden Nachtragsspielen festgestanden. Diese sollten nach einigen coronabedingten Absagen auch als Vorbereitung auf das Play-off-Viertelfinale gegen den Tabellenzweiten VC Tirol genutzt werden. Viel Positives nimmt das Team von Cheftrainer Ulrich Sernow aber nicht mit. Nachdem die Salzburgerinnen am Freitag Trofaiach/Eisenerz 17:25, 17:25, 24:26 unterlegen waren, verloren sie auch tags darauf in Graz ohne Satzgewinn (11:25, 19:25, 14:25).

Zwei klare Niederlagen zum Abschluss

"Die Spiele sind nicht so gelaufen wie gewünscht. Wir haben nur phasenweise gute Leistungen gezeigt", sagte Sernow am Samstagabend nach der 13. Niederlage im 18. Saisonspiel. Dass die PSV-Damen zum Abschluss des Grunddurchgangs nicht ihr ganzes Können zeigen konnten, sei vor allem mit der langen Spielpause und der absolvierten Quarantäne einiger Spielerinnen zu erklären. "Es war klar, dass wir nicht gleich wieder voll da sind. Deshalb waren die Spiele auch gut, um wieder eine Spielbelastung zu haben und in einen Rhythmus zu kommen", betont Sernow.

In zwei Wochen starten PSV-Damen ins Play-off

Sein Team beging in den beiden Auswärtspartien noch zu viele Fehler. "Die Sicherheit fehlt. Uns wurden daher auch die aktuellen Grenzen aufgezeigt. Aber wir haben jetzt 14 Tage Zeit, um das in Ordnung zu bringen und Selbstvertrauen zu sammeln. Wir können definitiv mehr." Das erste Spiel des Best-of-Three-Serie gegen die favorisierten Tirolerinnen findet am 5. März in Rif statt. "Es wird schwierig, aber der Aufstieg ist nicht unmöglich", sagt Sernow.

PSV-Herren ebenfalls ohne Erfolgserlebnis

Das PSV-Herrenteam beendet den Grunddurchgang in der 2. Bundesliga als Tabellenschlusslicht der Gruppe 1. Am Samstag unterlag das Team von Carsten Seith zum Abschluss beim VC Mils mit 18:25, 17:25, 17:25. Nur eines der 16 Meisterschaftsspiele konnte gewonnen werden.