PSV Damen fügten Tirol erste Niederlage zu

Die Flachgauerinnen gewannen auch ihr fünftes Saisonspiel.

Nur 76 Minuten benötigten die Volleyballdamen der PSVBG Salzburg am Sonntagabend in Rif, um dem VC Tirol in der Bundesliga die erste Saisonniederlage zuzufügen. Mit dem 3:0 (25:14, 28:26, 25:15) schaffte die Mannschaft von Ulrich Sernow den Sprung an die Tabellenspitze mit vier punktegleichen Teams: Neben Salzburg haben noch Linz-Steg, Rekordmeister Post und Brunnenbau Volleys nach fünf Begegnungen jeweils 15 Punkte auf dem Konto.

Salzburg erzielte deutlich mehr Angriffs- und Blockpunkte und profitierte zudem von den Eigenfehlern der Gäste. Salzburgs Topscorerinnen: Abolina (14), Hill (13). Am Mittwoch empfangen die PSV Damen in Rif (19.30) in der Challenge-Cup-Qualirunde Dukla Liberec (TCH).

Letzte Saison haben Seekirchens Volleyball-Damen noch in der 2. Bundesliga gegen den Abstieg gekämpft, heuer läuft es wie geschmiert. Mit einem 3:2-Erfolg bei Mank feierten die Flachgauerinnen am Samstag den fünften Sieg im fünften Match und führen ihre Liga-Gruppe klar vor Tirol an.

Am Tabellenende der 2. Bundesliga stehen derzeit die Volleyball-Damen des TV Oberndorf: Am Sonntag gab es eine knappe 2:3-Heimniederlage gegen Inzing.

2. Bundesliga Herren (Sonntag): TV Oberndorf - VC Mils 3:0.

Quelle: SN