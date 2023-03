PSV-Damen scheiden ohne Satzgewinn im Play-off aus

Salzburger Außenseiterinnen konnten auch im zweiten Viertelfinalduell bei Sokol/Post nicht überraschen.

Anastasiia Tyshchenko und Co. schieden aus.

Die Bundesliga-Saison der PSVBG Salzburg ist zu Ende. Die Salzburger Volleyballerinnen unterlagen Rekordmeister Sokol/Post auch im zweiten Play-off-Spiel ohne Satzgewinn und schieden damit im Viertelfinale aus. Am Samstag in Wien leisteten die Schützlinge von Chefcoach Ulrich Sernow mehr Gegenwehr als im Heimspiel vor einer Woche. 20:25, 21:25 und 25:27 stand nach 79 Minuten auf der Anzeigetafel. Im letzten Durchgang vergaben Sonja Schweiger und Co. einen Satzball und damit ein kleines Erfolgserlebnis zum Abschluss.