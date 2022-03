PSV-Damen starten furios ins Viertelfinale

Salzburger Volleyballerinnen schlugen den klar favorisierten Titelanwärter VC Tirol im ersten Play-off-Duell in Rif am Samstag mit 3:0.

Die PSV-Damen haben am Samstag zum Auftakt des Viertelfinalduells der Volleyball-Bundesliga gegen den VC Tirol die Sensation geschafft und den Titelanwärter in Rif 25:19, 25:23 und 25:20 bezwungen. Damit lebt die Chance, am kommenden Wochenende in Innsbruck die Best-of-three-Serie gegen den Tabellenzweiten des Grunddurchgangs für sich zu entscheiden und ins Halbfinale einzuziehen.



Publikum in Rif beflügelte Gastgeberinnen

Während sich die Tirolerinnen merklich vom lauten Publikum in Rif - erstmals seit Monaten keine Beschränkungen für die Fans - irritieren ließen, spielten sich die Gastgeberinnen in einen wahren Spielrausch. Was im von Verletzungen und Corona-Zwangspausen geprägten Grunddurchgang (Rang sieben) nicht konstant gelingen wollte, ging voll auf: Lisa Sernow und Co. glänzten vom Service über den Block und die Abwehr bis hin zum Angriff. Vermeidbare Fehler blieben die absolute Ausnahme, der Kampfgeist war groß.



PSV-Damen feiern souveränen Sieg

Die Salzburgerinnen, die in den beiden bisherigen Saisonduellen ohne Satzgewinn geblieben waren, begegneten den favorisierten Gästen von Beginn an auf Augenhöhe. In der Schlussphase eines lange ausgeglichenen ersten Satzes zog man davon und gewann 25:19. Auch im zweiten Durchgang wechselte die Führung oft. Das bessere Ende hatten erneut die beherzt kämpfenden PSV-Damen, die sich 25:23 durchsetzten. Und dasselbe Spiel im dritten Durchgang: Salzburg startete furios, Tirol kämpfte sich zurück und ein lange offenes Duell kippte in der Schlussphase zugunsten der Außenseiterinnen. Der Jubel nach dem 25:20 war groß. Den Aufstieg müssen die PSV-Damen aber auswärts fixieren.