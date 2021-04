PSV-Damen wollen Saison mit zwei Siegen beenden

Gegen die Wildcats Klagenfurt müssen die Salzburgerinnen im Hinspiel um Platz fünf am Samstag aber zwei wichtige Spielerinnen ersetzen.

Mit dem fünften Platz wollen die Volleyballerinnen der PSVBG Salzburg eine kräftezehrende Saison in der 1. Bundesliga positiv abschließen. Nach dem Viertelfinal-Aus gegen Innsbruck und zwei souveränen Erfolgen über Eisenerz/Trofaiach warten im Duell um Rang fünf die Wildcats Klagenfurt. Am Samstag, 18 Uhr, kann das Team von Coach Uli Sernow auswärts den Grundstein legen, ehe eine Woche später in Rif die Entscheidung erfolgt. "Wir werden alles geben, auch wenn wir ersatzgeschwächt sind", sagt Sernow. Im Hinspiel muss der erfahrene Trainer die zuletzt sehr starke Libera Samia Baji sowie Verena Klampfer vorgeben. Beide erholen sich von ihrer Corona-Impfung.

Über den Sinn der Übung, am Ende einer langen Saison und während einer Pandemie auch noch Platz fünf auszuspielen, lässt sich streiten. "Es ist nun aber mal so und dann wollen wir die Spiele auch gewinnen. Wir waren im Grunddurchgang besser als Klagenfurt und wollen es auch jetzt sein", sagt Sernow, dessen Team beide bisherigen Saisonduelle für sich entschied.