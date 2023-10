PSV bangt in der Schlussrunde um den Einzug ins Final-4

Polizeisportlern fehlen Legionäre und stärkere Unterbewertung. Bischofshofen will Heimvorteil mit beiden Teams nützen.

Andreas Tiefgraber will mit seinem PSV Platz vier verteidigen.

Lange Anreisen müssen Salzburgs Clubs zum Abschluss des Grunddurchgangs der Judo-Bundesliga nicht auf sich nehmen. Am Samstag kämpfen die Herrenteams in Straßwalchen und Bischofshofen um den Einzug ins Final-4-Turnier. Am Sonntag haben die Bundesligadamen von Bischofshofen ebenfalls Heimvorteil.

Bei den Herren ist der PSV Salzburg bislang die große Überraschungsmannschaft. Als Aufsteiger hatten die Polizeisportler ursprünglich nur den Klassenerhalt zum Ziel. Vor der letzten Sammelrunde liegen sie nun jedoch als bestes Salzburger Team auf Rang vier und haben damit eigentlich beste Chancen, sogar ins Finalturnier einzuziehen.

"Leider fehlen uns auch diesmal unsere beiden Toplegionäre und wir müssen noch gegen die starken Mühlviertler ran", sagt Obmann Ronny Tiefgraber. Er befürchtet, dass ein Sieg über Gastgeber Straßwalchen nicht genug sein könnte, "weil wir die schlechtere Unterbewertung haben".

In Lauerstellung auf Platz fünf liegen die Bischofshofner Herren, die zwar zum Abschluss Heimvorteil, aber dabei auch die ungeschlagenen Galaxy Tigers zu Gast haben. In der Damen-Bundesliga dürfte den ohne Punktverlust in Front liegenden Pongauerinnen der Finaleinzug nicht mehr zu nehmen sein.