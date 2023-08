Puch arbeitet noch an einem stabilen Gerüst

Der Saisonstart ist durchwachsen, auch weil Verletzungs- und Fehlerteufel wüten. Im Duell beim SAK sind die Leistungsträger in der Pflicht.

Sebastian Hölzl (l.) hat sich in Puch noch zu selten von der besten Seite gezeigt.Bild:

Puch ist noch ein recht wackeliges Gebilde. Die im Sommer veränderte, nun jedoch verletzungsgeplagte Truppe hält nach der 1:2-Heimniederlage gegen Siezenheim bei sechs Punkten. Die Auslosung in den ersten vier Runden der Salzburger Liga hatte die Verantwortlichen des Tabellenneunten auf mehr hoffen lassen. "Noch haben wir viel Arbeit vor uns", sagt Neo-Trainer Andreas Fötschl, der neben der schlechten Chancenverwertung vor allem mit Eigenfehlern hadert. "Diese ärgern mich massiv."

Aus dem Spiel gegen Siezenheim nimmt der erfahrene Coach aber auch Positives mit. Während mit Emre Uygur (Armbruch) ein weiterer Ausfall zu beklagen ist, macht die Talentprobe des 16-jährigen Mustafa Yavuzer Mut. "Wir wollen in Puch dorthin kommen, dass wir junge Spieler, wie ihn, einbauen können", betont Fötschl, der nun die vermeintlichen Leistungsträger in die Pflicht nimmt. "Von ihnen erwarte ich mehr. Sie müssen Verantwortung übernehmen."

Einer dieser Schlüsselspieler ist Sebastian Hölzl, der in Puch noch nicht eingeschlagen hat. Geht ihm an alter Wirkungsstätte der Knopf auf? Am Samstag um 17 Uhr gastieren die Pucher beim zwölftplatzierten SAK.

Nicht nur für Hölzl, sondern auch für einige andere im Verein ist es eine Rückkehr. "Das wird eine ganz knappe Partie. Wenn wir die Eigenfehler abstellen, werden wir bestehen", sagt der Ex-Nonntaler Fötschl. "Das ist eine Konzentrationssache."