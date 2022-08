Drei Jahre lang war Puch das Schlusslicht der Salzburger Liga. Ohne Coronapandemie, die drei Mal in Folge den Abstiegskampf entfallen ließ, wären die Tennengauer wohl längst in der

1. Landesliga - im besten Fall. Doch seit Sommer ist vieles anders. Und spätestens nach dem 3:2-Erfolg über Hallwang am Freitag - dem ersten Meisterschaftssieg seit zwei Jahren - ist klar: Puch hat das Zeug, den Klassenerhalt zu schaffen.

"Wir haben eine super Truppe - auch abseits des Platzes. Die ...