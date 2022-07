Rad am Ring: Olympiasiegerin Kiesenhofer fährt Bestzeit am Salzburgring

Anna Kiesenhofer gewann das Einzelzeitfahren mit deutlichem Vorsprung. Veranstaltung "Rad am Ring" lockte viele Radsportler in den Nesselgraben.

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach ihrem Triumph im Straßenrennen der Olympischen Spiele in Tokio hat Anna Kiesenhofer auch am Salzburgring alle Konkurrentinnen abgehängt. Die 31-jährige Niederösterreicherin, die im Vorjahr ihren Antritt in Salzburg noch kurzfristig abgesagt hatte, war im Rad-Bundesligazeitfahren am Sonntag nicht zu schlagen und verwies die Deutschen Katharina Fox (+28 Sekunden) und Helena Bieber (+33) klar auf die Plätze.

"Das Rennen war wirklich gut und schnell. Mir taugt diese Art von Strecke sehr. Die Möglichkeit, auf einem Ring zu fahren, hat man nicht sehr oft", sagt Kiesenhofer, die dem teils starken Wind trotzte und den Streckenrekord aus dem Vorjahr deutlich unterbot. Für die drei Runden auf dem 4,34 Kilometer langen Kurs, der sonst von Motorsportlern befahren wird, benötigte die Vizestaatsmeisterin im Zeitfahren nur 15:42 Minuten - ein Schnitt von 48,8 km/h. Insgesamt blieben sieben Athletinnen unter der 17-Minuten-Marke, die 2021 einzig Siegerin Gabriela Thanner geknackt hatte. Die neue Rekordhalterin Anna Kiesenhofer will sich nun wieder auf internationale Rennen wie die Vuelta konzentrieren.

Das Einzelzeitfahren der Damen war der Höhepunkt der Veranstaltung "Rad am Ring" auf der Kultstrecke im Nesselgraben in Plainfeld. Über 500 Sportler und Sportlerinnen fuhren in verschiedenen Kategorien von Straßenrennen bis zu Mannschaftszeitfahren um den Titel. Im nächsten Jahr soll es am Salzburgring auch wieder ein Profirennen der Herren geben.