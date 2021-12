25-jähriger Salzburger fing erst 2017 zu sporteln an und wurde nun von den Pushbikers verpflichtet.

Raphael Kopper hat sich den Traum vieler vom Radsport begeisterter Kinder und Jugendlicher erfüllt. Der 25-jährige Strobler wurde für die kommende Saison vom bayerischen Radsportteam Maloja Pushbikers verpflichtet und tritt damit 2022 als waschechter Radprofi in die Pedale.

"Als feststand, dass sie mich nehmen, ist mir ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Der Druck, den nächsten Schritt zu machen und das richtige Team zu finden, hat bis dahin schon ziemlich auf mir gelastet", erklärt Kopper, der einen rasanten Weg vom Sportmuffel zum Spitzensportler hinter sich hat.

Zwar fuhr er im Kindesalter gerne Motorrad, aber mit Beginn seiner Lehre als Zimmerer konnte er sich nicht mehr so recht für sportliche Aktivitäten begeistern. "Ich habe damals nicht wenig, sondern eigentlich überhaupt keinen Sport betrieben", gesteht Kopper. Erst 2017 brachte ihn der Vater seiner Freundin wieder etwas auf den Geschmack. "Er ist ein begeisterter Hobby-Triathlet, der auch schon Ironman bestritten hat. Das Schwimmen und Laufen war nicht so meins, aber das Radfahren hat mich richtig gepackt", erzählt der Strobler. "Damals habe ich aber bei null begonnen."

2018 bestritt Kopper dann schon seine ersten Rennen, ein Jahr später fasste er den Entschluss: "Ich will Radprofi werden und alles dafür tun, dass ich das auch schaffe." Mit Markus Kinzlbauer engagierte er einen eigenen Trainer, der ihm beim Aufstieg helfen sollte. Und auch der erste schwere Sturz bei einem Rennen konnte ihn nicht von seinem Vorhaben abhalten. "Wirklich professionell mit echter Trainingsstruktur arbeite ich jetzt seit dem Vorjahr", betont Kopper. Mit einem vierten Platz beim Amateurrennen aufs Kitzbüheler Horn machte er erstmals so richtig auf sich aufmerksam. "Da war ich vielen noch unbekannt, und sie haben sich gefragt: Wer ist das und warum ist der so schnell?", erinnert sich der Salzburger.

2021 wagte er es dann, sich bei mehreren Radsportteams anzubieten. "Bei den Pushbikers hieß es erst, sie sind eigentlich schon voll, aber dann wurde ich doch zu Leistungstests eingeladen", berichtet Kopper. Drei Wochen vor den Tests streckte ihn dann ein hartnäckiger Mageninfekt nieder. "Deshalb war ich mega angespannt und habe echt alles gegeben." Mit Erfolg, denn das bayerische Team verpflichtete ihn als Bergfahrspezialisten und Bindeglied zu den Nachwuchsfahrern. "Jetzt will ich mich in diesem Team hocharbeiten. Dafür heißt es: lernen, lernen, lernen."