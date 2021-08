Saalbacherin hat Sprunggelenksverletzung und Gehirnerschütterung auskuriert.

Ihr erstes Jahr in der Eliteklasse hatte sich Mountainbikerin Vali Höll anders vorgestellt. Nachdem sie zuvor im Junioren-Bereich von Sieg zu Sieg geeilt war und sich zwei Mal zur Weltmeisterin gekürt hatte, endete gleich ihr erstes Rennen bei den "Großen" mit einem schweren Verletzung. Ausgerechnet bei der Weltmeisterschaft 2020 auf ihrer Heimstrecke in Leogang landete sie nach einem missglückten Sprung hart und lädierte sich dabei das Sprunggelenk so schwer, dass es zwei Mal operiert werden musste.

Das Comeback Mitte Juni auf derselben Strecke verlief für die 19-jährige Saalbacherin mit Platz zwei vielversprechend, auch wenn ihr ein Überschlag kurz vor dem Ziel den Sieg kostete. Zwei Wochen später beim Crankworx in Innsbruck stand sie dann wieder ganz oben am Stockerl und schien damit endgültig zurück in der Erfolgsspur.

Doch schon beim zweiten Weltcup-Stopp Anfang Juli in Les Gets schlug der Verletzungsteufel erneut zu. Bei einem Sturz in der letzten Kurve schlug sie hart mit dem Kopf auf, rannte aber noch mit ihrem Bike über die Ziellinie und wurde Siebte. "Da ich mir bei dem Sturz eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, durfte ich zwei Wochen keinen Sport machen und erst dann wieder langsam anfangen zu trainieren", erklärt Höll.

Beim Weltcup in Maribor will die 19-Jährige am Sonntag endlich wieder unfallfrei ins Ziel kommen. Dabei setzt sie auf größere Lockerheit. "Ich muss den Spaß wiederfinden und das haut nur hin, wenn ich alles nicht so ernst nehme", sagt Höll.