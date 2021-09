Beim City Hill Climb messen sich Profis und Amateure im Sprint auf die Festung. Zweifacher Weltmeister auf der 900 m langen Rennstrecke unter den Favorit.

Die reine Streckenlänge des City Hill Climbs in Salzburg klingt nicht wirklich beeindruckend. Nur 900 Meter weit müssen die Teilnehmer vom Start am Kapitelplatz bis zum Ziel auf der Festung in die Pedale treten. Richtig in die Beine geht jedoch die Höhendifferenz von 120 Metern mit Steigungen bis zu 30 Prozent. "Vom Siegerschnitt her wird es wohl das langsamste Radrennen, dass man sich vorstellen kann", meint Gerhard Schönbacher, dessen Idee vom Bergrennen in der Stadt in Salzburg seine Premiere feiert.

Die Radsportszene hat jedenfalls begeistert reagiert. 120 Profi- und Hobbybiker wollen am Donnerstag ab 15.30 Uhr die Herausforderung annehmen. Unter ihnen auch die Top 3 der österreichischen Radliga, angeführt vom Führenden Moran Vermeulen. "Bei klassischen Straßenrennen dauert es erst drei bis vier Stunden ehe es richtig zur Sache geht. Hier beginnt die Entscheidung ab dem ersten Meter", erklärt der 24-Jährige, was das ungewöhnliche Format für Sportler wie Zuschauer so attraktiv macht.

Während Vermeulen die Strecke auf dem Rennrad bewältigen will, bevorzugt sein Welser Teamkollege Daniel Federspiel das Mountanbike. Als zweifacher Weltmeister im Eliminator gilt er in Salzburg als einer der großen Favoriten. Lange Zeit zum Eingewöhnen haben weder die Lizenzfahrer noch die Amateure. Nur die 20 Besten der Qualifikation steigen ins Semifinale auf, in dem noch einmal die Hälfte ausgesiebt wird. "Es wird ein Spektakel werden", ist Organisator Schönbacher überzeugt. Und es soll nicht das einzige seiner Art bleiben. Der Erfinder des Events schweben ein eigener Österreich-Cup mit vier Rennen und sogar eine europaweite Serie vor.