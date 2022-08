Radsprint in Bischofshofen: Wie "Goldi" den Berg hinauffliegen

Beim Einzelzeitfahren in Bischofshofen zählt die Skisprunglegende Andreas Goldberger zu den Favoriten. Auch Snowboard-Ass Andreas Prommegger stellt sich dem steilen Kurs.

Andreas Goldberger hat in Bischofshofen große Erfolge gefeiert. Nach den Weltcupsiegen 1993 und 1995 wagt die Skisprunglegende am Sonntag nun einen weiteren Anlauf. Beim 2. Gainfeld Classic, dem Rad-Einzelzeitfahren für Hobbysportler, will der 49-Jährige den Berg diesmal hinauffliegen. Organisator Peter Stankovic traut dem Leichtgewicht alles zu: "Goldi ist aktuell in Hochform. Für ihn ist ein absoluter Spitzenplatz möglich."

Als Erster der 77 Starter und Starterinnen, darunter neben Goldberger auch Snowboard-Weltmeister Andreas Prommegger aus St. Johann, nimmt Bischofshofens Bürgermeister Hansjörg Obinger die 3,4 Kilometer lange Strecke über 281 Höhenmeter in Angriff. "Auch er ist ein sehr guter Sportler mit großer Ausdauer", sagt Stankovic, der in der allgemeinen Herrenklasse keinen Topfavoriten ausmacht. Bei den Damen verteidigt Bernadette Klotz aus St. Veit ihren Titel aus dem Jahr 2020. Manuela Hartl gilt als ihre aussichtsreichste Herausforderin.

Die Zuschauer und Zuschauerinnen können den Bergsprint im Startbereich auf einer großen Leinwand und entlang der Strecke verfolgen. "Das Gemeine für die Sportler ist ja, dass immer genau dort am meisten Zuschauer stehen, wo es am steilsten ist", sagt Stankovic.

Er hofft, dass es in Salzburg künftig wieder mehr organisierte Radrennen geben wird. "Denn der Radsport boomt", betont der erfahrene Veranstalter, der am Sonntag mit gutem Wetter belohnt werden sollte. "Das ist der Lohn für die Arbeit. Das Rennen wird wieder ein Volksfest."