Radstadt bittet zu Heimauftakt in der Tennis-Bundesliga

Die Pongauer empfangen in der 1. Bundesliga den prominent besetzten Vizemeister Mauthausen. Auch auf Anif, Zweitligist STC und in der Landesliga wartet eine englische Woche.

2021 und 2022 hat Radstadt mit zwei Halbfinalteilnahmen eine sehr gute Rolle in den ersten Bundesligajahren gespielt und auch am Donnerstag (11 Uhr) ist höchstklassiges Tennis im Pongau garantiert. Einerseits hat man Maximilian Neuchrist, Österreichs Nummer sechs, engagiert. Zudem ist gleich zum Auftakt Vizemeister Mauthausen zu Gast. Das Aufgebot der Oberösterreicher gleicht Ungarns Davis-Cup-Team, inklusive Sensationsmann Fabian Marozsan, der in Rom Carlos Alcaraz eliminiert hat. Sein Einsatz ist zwar unwahrscheinlich, dennoch ist das mitunter Beste zu sehen, was die Bundesliga ...