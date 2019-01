Titelverteidiger Matthias Walkner geht geschwächt von einer Grippe in die erste Etappe der Rallye Dakar. Nicht nur deshalb wird er anfangs noch nicht 100 Prozent geben.

Bevor Matthias Walkner heute in Lima seine Mission Titelverteidigung bei der Rallye Dakar startet, hat der Salzburger einiges zu tun. Das Wohnmobil, das ihn auf allen zehn Etappen begleitet, muss eingeräumt werden. Nebenbei sind noch Fahrerbesprechungen und diverse Abnahmen zu absolvieren.

Am wichtigsten ist es für Walkner aber, die aus der Heimat mitgebrachte Grippe auszukurieren. "Ich fühle mich etwas besser, aber natürlich noch nicht ganz fit", gesteht der Salzburger einen Tag vor Start der ersten Etappe. So hat er in Absprache mit seinem Teamarzt eine weitere Packung Antibiotika angebrochen, "um einen Rückfall zu vermeiden". Die meisten Interviews und Pressekonferenz hat er zudem abgesagt, um sich "so gut wie möglich abzuschotten und mich im Hotelzimmer auszukurieren".

Die erste Etappe von Lima nach Pisco wird anstrengend genug. "Ich werde versuchen, von Beginn an vorn dabei zu sein und Gas zu geben. Gerade bei den ersten Etappen pushen die meisten extrem. Da darf ich es mir nicht erlauben, viel Zeit liegen zu lassen", erläutert Walkner. "Trotzdem werde ich zu Beginn noch nicht meine vollen 100 Prozent ausschöpfen."

Denn eins ist dem 32-jährigen Dakar-Veteranen klar: "Am ersten Tag kann man nichts gewinnen, da geht es vor allem darum, reinzukommen und den Rhythmus zu finden." Um zu großes taktisches Geplänkel zu vermeiden, starten die Motorräder zudem in umgekehrter Reihenfolge. "Und bei Etappe zwei starten die Autos als Erstes, da ist die Startaufstellung bei den Motorrädern also nicht ganz so entscheidend", weiß Walkner.