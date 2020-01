Matthias Walkner ist froh, die Rallye Dakar unverletzt überstanden zu haben.

"Ich möchte gesund und mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause fliegen", hatte Motorradpilot Matthias Walkner vor dem Start bei der heuer erstmals in Saudi-Arabien ausgetragenen Rallye Dakar sein außersportliches Ziel klar formuliert. Im Gegensatz zum Vorjahr, als er mit einem gebrochenen Sprunggelenk samt Knorpelschaden heimgekehrt war, blieb er diesmal zumindest körperlich unversehrt. "Aber das Lächeln war heuer innerlich nicht ganz so groß", verriet der Kuchler nach seiner Rückkehr in die Heimat.

Das lag weniger daran, dass er als Fünfter erstmals den Sprung aufs Stockerl verpasst hatte, sondern vielmehr an den tragischen Unfällen zweier Kollegen. Vor allem der Tod von Paulo Gonçalves war nur schwer zu verkraften. "Das lässt einen natürlich nicht ganz los und öffnet einem die Augen. Aber passieren kann leider immer was", erklärte Walkner.

Dass heuer das gefahrene Tempo besonders hoch war, hatte er bereits während der Rallye kritisch angemerkt. "Es war schon extrem schnell. Wir sind fast jeden Tag einen Schnitt von 100 km/h gefahren. Manchmal warst du mit 150 km/h nur auf Sicht unterwegs. Ich verstehe, dass der Veranstalter beeindruckende Zahlen haben möchte, aber teilweise war es schon echt grenzwertig", betonte Walkner.

Tiefen Eindruck hat bei ihm die durchfahrene Landschaft hinterlassen. "Es war enorm vielfältig. Wir sind durch Canyons gefahren, an Küsten und durch beeindruckende Wüsten. Wenn ich davon erzähle, bekomme ich schon wieder Lust", so Walkner.