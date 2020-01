Der Lungauer Staatsmeister hat mit der Jännerrallye noch eine Rechnung offen. Deshalb will er auf der eisigen Strecke vorerst nicht zu viel riskieren.

An die Jännerrallye im Raum Freistadt hat Hermann Neubauer viele schlechte Erinnerungen. Zu oft war der Lungauer beim Auftakt zur Staatsmeisterschaft der große Pechvogel gewesen und (meist unverschuldet) vorzeitig ausgeschieden. Den negativen Höhepunkt erlebte er vergangenes Jahr, als er auf einer Verbindungsetappe von einem Privat-Pkw abgeschossen wurde.

"Ich hoffe sehr, dass ich mein Jännerrallye-Pech endlich abschütteln kann. Mein vorrangiges Ziel ist deshalb heuer, auf jeden Fall ins Ziel zu kommen", erklärt Neubauer, der sich am Donnerstag bereits mit den Bedingungen vor Ort vertraut machte. "Derzeit ist hier fast alles trocken, weshalb man eigentlich zurzeit mit Trockenreifen fahren müsste", schildert der amtierende Staatsmeister. "Aber in der Früh wird es dann teilweise eisig. Und wenn du auf so eine Stelle kommst, kann es schnell vorbei sein."

Ähnliches berichtet auch Georg Höfer, der für das Organisationsteam bereits sämtliche Wertungsprüfungen abgefahren ist. "Auf die Piloten warten irrsinnig schwierige Aufgaben. Hinter jeder Ecke droht eine der unzähligen tückischen Eisplatten", erläutert der Testpilot und resümiert: "Ohne Spikes wird es nicht gehen. Ein Reifenpoker ist, so wie es ausschaut, unumgänglich."

Erschwerend kommt hinzu, dass für die Nacht auf Sonntag Schneefall erwartet wird. Auch wenn Neubauer das Fahren auf Eis und Schnee liebt, hat er keine Wunschbedingungen für die am Freitag mit dem Shakedown beginnende Rallye. "Wie es kommt, so kommt es. Ich kann hier auf jedem Untergrund schnell sein", versichert der 31-jährige Salzburger. Dabei setzt er auch auf die gute Arbeit seiner "Wetterspione". "Wir haben Leute auf jeder Prüfung, die sich die Bedingungen genau anschauen", erklärt Neubauer.

Er selbst dürfte die Rallye vorerst konservativ angehen. "Mit einer Risikovariante bei den Reifen kann man sicher viel Zeit gewinnen, aber auch schnell draußen sein. Ich habe als Doppelstaatsmeister nicht den Megadruck und werde schauen, wie sich das Rennen entwickelt. Vielleicht probiere dann auch ich noch etwas aus", kündigt Neubauer an.