Hermann Neubauer triumphierte erstmals bei der Jännerrallye in Freistadt. Der Weg zum perfekten Start in die neue Saison war turbulent.

Pleiten, Pech und Pannen hatten Hermann Neubauer bei der Jännerrallye in den vergangenen Jahren begleitet. Seit Sonntag ist der Lungauer Doppelstaatsmeister mit dem Klassiker im Mühlviertel versöhnt. Nachdem der 31-Jährige tags zuvor mit einem Dreher erneut vermeintlich alle Siegchancen vergeben hatte, schlug er am Finaltag zurück und sicherte sich seinen ersten Erfolg bei jenem Staatsmeisterschaftslauf, der als einziger noch in der Sammlung gefehlt hatte. "Es können nicht viele behaupten, schon überall gewonnen zu haben. Der erste Sieg bei der größten Rallye in Österreich ist für mich daher etwas ganz Besonderes", betont Neubauer.

Der Salzburger und sein Kopilot Bernhard Ettel zeigten eine taktische Meisterleistung, profitierten aber auch von Fehlern der Konkurrenten. Während Vorjahressieger Julian Wagner, der trotz sieben Bestzeiten nur 15. wurde, bereits am Samstag ein Ausrutscher einen Spitzenplatz kostete, verspielte Simon Wagner tags darauf seinen komfortablen Vorsprung, weil er sein Auto über Nacht nicht umgebaut hatte. Auf den nun schneebedeckten Strecken zog Neubauer dank geschickter Reifenwahl und idealer Adaptierungen am Wagen rasch vorbei. Der Ford-Pilot übernahm auf der zehnten Sonderprüfung erstmals die Führung und baute sie danach kontinuierlich aus.

"Am Sonntag ist alles perfekt gelaufen. Wir haben auf zehn Zentimeter Schnee gesetzt und genau so ist es gekommen. Die Jännerrallye ist brutal, da gehört auch Glück dazu. Der Sieg ist aber verdient. Alle Entscheidungen waren richtig", sagt der Lungauer, der nach seinem ersten perfekten Saisonstart urlaubsreif ist. "Die Pause war kurz und bis zur nächsten Rallye sind über zwei Monate Zeit. Ich freue mich jetzt riesig, einmal wegzufliegen."

Jännerrallye, Endstand nach 14 Sonderprüfungen:

1. Hermann Neubauer/Bernhard Ettel, Ford Fiesta R5, 1:51:50,8 Std.

2. Simon Wagner/Gerald Winter, Skoda Fabia R5, + 50,4 Sek.

3. Michael Lengauer/Andreas Thauerböck, Subaru Impreza WRX STi, + 1:58,9 Min.

4. Günter Knobloch/Jürgen Rausch, Skoda Fabia R5, + 2:02,1

5. Martin Fischerlehner/Cathi Schmidt, Mitsubishi Lancer Evo VI, + 2:06,8

6. Gerhard Aigner/Pirmin Winklhofer, Skoda Fabia R5, + 2:37,8

7. Ernst HanederA. Ahorner, Mitsubishi Lancer Evo IX, + 3:12,2

8. Marco Colombi/Angelica Rivoir, Skoda Fabia R5, + 03:20,2

9. Johannes Keferböck/Ilka Minor, Skoda Fabia R5, + 4:11,8

10. Hermann Gaßner/Lena Öttl, Mitsubishi Lancer Evo X, + 4:45,5



