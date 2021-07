Lungauer hatte erneut Pech und geht mit zwei Minuten Rückstand auf Platz eins in den zweiten Renntag.

Ein Crash wie bei der Rallye Weiz vor zwei Wochen ist Hermann am Samstag bei der Hartbergland Rallye zwar erspart geblieben. Dennoch blieb dem Lungauer im Kampf mit Hauptkonkurrent Simon Wagner das Pech treu. So sprang Neubauer mitten in der achten Sonderprüfung plötzlich die Motorhaube seines Ford Fiesta Rally2 auf. Der Salzburger musste anhalten, damit sie Co-Pilot Bernhard Ettel wieder schließen konnte. Zurück blieb jedoch eine zertrümmerte Windschutzscheibe und am Prüfungsende über eine Minute Rückstand auf den Spitzenreiter. Zwar konnte Neubauer seinen verlorenen zweiten Platz im Laufe des Tages zurückerobern, dennoch geht er mit fast zwei Minuten Rückstand auf Leader Wagner, der letztlich auf jeder Prüfung Bestzeit fuhr, in den zweiten Renntag.

Entsprechend unzufrieden zeigte sich der Salzburger. "Ich habe mich von Beginn der Rallye an nicht so richtig wohl gefühlt. Zuerst haben wir nicht die ideale Reifenwahl gefunden, dann ging es etwas besser. Aber nach dem Zwischenfall in Weiz, wo mir die Schulter rausgesprungen ist, bin ich einfach nicht so locker wie sonst", erklärte Neubauer. "Dass dann auch noch so ein Malheur wie mit der aufgesprungenen Motorhaube passiert, bei dem du über eine Minute verlierst, passt ganz gut ins Bild meiner allgemeinen Verunsicherung."

Mit einem spektakulären Crash, aber ohne gröbere Verletzungen ist am Samstag die Hartbergland-Rallye für Johannes Keferböck und seine Co-Pilotin Ilka Minor zu Ende gegangen. Der Skoda Fabia des bis dahin drittplatzierten Oberösterreichers brach nach einem Linksknick im Heck aus und überschlug sich mehrmals.

Keferböck und Minor, die ihre 300. Rallye als Beifahrerin absolvierte, konnten das Wrack selbstständig verlassen und wurden zur Kontrolle ins Hartberger Krankenhaus gebracht. Von dort gab Keferböck Entwarnung: "Zum Glück habe ich nur eine starke Prellung erlitten. Ilka ist, soviel ich weiß, okay. Es ist alles unglaublich schnell gegangen."