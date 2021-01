Kuchler zeigte sich auf der ersten Etappe der Rallye Dakar in Topform und liegt auf Rang drei.

Matthias Walkner ist am Wochenende stark in die Rallye Dakar in Saudi Arabien gestartet. Nachdem der Kuchler im kurzen Prolog am Samstag noch unnötig viel Zeit verloren hatte, fuhr er auf der ersten vollen Etappe, die tags darauf über 623 Kilometer von Jeddah nach Bisha führte, vom 18. auf den dritten Platz vor.

Den Prolog hatte Walkner noch genutzt, um sich langsam an die Bedingungen auf der arabischen Halbinsel zu gewöhnen. "Da habe ich nicht viel riskiert und wollte einfach mal reinkommen. Aber es war richtig cool zum Fahren. Durch den Starkregen am Neujahrsabend hatten wir viel Grip auf der Strecke, die über Bergstraßen und Flussbetten mit viel spitzen Steinen führte", erzählt der Salzburger Motocross-Pilot.

Nur elf Kilometer lang war die erste Prüfung, auf der Walkner gut eine halbe Minute auf Tagessieger und Titelverteidiger Ricky Brabec verlor. In die Wertung kam allerdings ein Rückstand von 2:08 Minuten, da die Endzeit diesmal mit dem Faktor vier multipliziert wurde. "Deshalb fiel diesmal die Taktiererei um die Startaufstellung für den ersten Tag weg", erläuterte Walkner. "Ich habe dabei zwar rund zehn Sekunden zu viel verloren. Aber es waren ja erst elf von fast 8000 Kilometern."

Auf der ersten langen Etappe mit 277 als Sonderprüfung gewerteten Kilometern profitierte er dann sogar von seinem etwas verhaltenen Start. "Dass ich als 18. gestartet bin, war sicher kein Nachteil", meinte Walkner, der sich letztlich nur seinem KTM-Teamkollegen Toby Price und Honda-Pilot Kevin Benavides geschlagen geben musste und hinter den beiden auch Platz drei in der Gesamtwertung einnimmt. Prolog-Sieger Brabec verlor dagegen gut 18 Minuten auf die Spitzenfahrer und wurde bis auf Rang 24 durchgereicht.

Walkner zeigte sich jedenfalls mit der eigenen Leistung zufrieden. "Das Tempo war wieder extrem hoch und die Navigation mit vielen Richtungsänderungen sehr schwierig, Ich denke, dass ich heute ein gutes Mittelmaß an Risiko, richtiger Navigation und Geschwindigkeit gefunden habe", sagte der 34-jährige, der sich zu Beginn der Rallye keineswegs unnötig unter Druck setzen will. "Ein, zwei Tage muss ich mir einfach Zeit geben, bis ich wieder reinkomme. Wenn das Gefühl zurück ist, werde ich aber versuchen anzugreifen." Vielleicht ist es ja schon am Montag so weit, wenn es für den Rallye-Tross am Weg von Bisha nach Wadi Ad-Dawasir in die Dünen geht. 685 Kilometer stehen diesmal auf dem Programm, davon zählen 457 Kilometer zur gewerteten Sonderprüfung.

Bei den Autos nutzte Titelverteidiger Carlos Sainz (Mini) am Sonntag seine Startposition als 28. des Prologs zum Tagessieg, der ihm auch die Führung in der Gesamtwertung einbrachte. Acht Sekunden dahinter lauert Teamkollege Stephane Peterhansel. Nasser Al-Attiyah (Toyota) liegt bereits zwölf Minuten zurück.