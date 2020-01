Matthias Walkner hat die Rallye Dakar drei Mal in Folge auf dem Podest beendet. 2018 kam er sogar als Erster ins Ziel. In der saudischen Wüste will der Kuchler diese Erfolgsserie fortsetzen.

Am Sonntag hat die lange Wartezeit für Matthias Walkner endlich ein Ende. Dann startet der Kuchler in sein bereits fünftes Dakar-Abenteuer. Allerdings nicht mehr in Südamerika, wo er zuletzt drei Mal in Folge auf dem Stockerl gestanden ist und 2018 sogar den Gesamtsieg einfahren konnte. Der Rallye-Klassiker wird heuer zum ersten Mal in Saudi-Arabien ausgetragen, wo ganz neue Herausforderungen auf die Fahrer warten. "Ich weiß nicht wirklich, was mich erwartet. Aber seit meinem ersten Dakar-Start habe ich nicht mehr so eine Vorfreude gespürt", betont Walkner, der sich intensiv auf die Rallye vorbereitet hat. So war er etwa Anfang Dezember noch für letzte Abschlusstests in Marokko.

"Der Fokus war, möglichst viel Zeit auf dem Motorrad zu verbringen und an den letzten Feinabstimmungen zu arbeiten", berichtet Walkner. Sein lädiertes Sprunggelenk, das ihn nach der Dakar 2019 zu einer sechsmonatigen Motorrad-Abstinenz gezwungen hatte, bereitete ihm da jedenfalls keine Probleme mehr. "Ich merke es überall mehr als auf dem Motorrad. Ich bin körperlich auf einem ziemlich guten Level", erklärt Walkner.

Das muss er aber auch sein, denn die neue Strecke hat es in sich. "Es wird extrem selektiv, mit einer Mischung aus sehr weichem Sand, Steinen, Bergen, Küsten und Flussdurchfahrten. Außerdem sind die Etappen teils enorm lang und die Navigation wird superschwierig", meint der 33-jährige Kuchler.

Leichtes Kopfzerbrechen bereiten ihm vor dem Rennstart vor allem die neuen Roadbooks, die von Dakar-Veteran David Castera erstellt werden. "Er versucht alles rund um die Navigation richtig schwer zu machen. Zum Teil sogar unmöglich", weiß Walkner. Zudem sind gefährliche Zonen teils nur schlecht gekennzeichnet. "Ich hoffe, dass mir das nicht zum Verhängnis wird. Die halbe Sekunde, die ich da oft vielleicht länger benötige, muss ich mir einfach nehmen", erklärt der Salzburger, der (neben einem Top-3-Platz) vor allem eines will: "Gesund heimfliegen, mit einem Lächeln im Gesicht." Dennoch wird er (wie die meisten Werksfahrer) auf einen Airbag verzichten. "Der ist extrem heiß und schwer und würde zudem nur für zwei Stürze reichen", so Walkner.