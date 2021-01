Rallye Monte Carlo war für Neubauer "der absolute Wahnsinn"

Nach vier turbulenten Tagen verpasste der Lungauer in der WRC3-Klasse nur knapp den Sprung aufs Podest.

Die Erleichterung stand Ford-Pilot Hermann Neubauer nach der Zieldurchfahrt bei der

89. Auflage der legendären Rallye Monte Carlo ins Gesicht geschrieben: Es sei die mit Abstand schwierigste Rallye seines Lebens gewesen. "Es ist so viel passiert, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll", sagt Neubauer. "Ich habe noch nie so oft andere Teilnehmer eingeholt oder überholt. Wir hatten einen kaputten Kühler, eine kaputte Windschutzscheibe, eine verbogene Spurstange, einen Reifenschaden. Wir sind mit Slicks am blanken Eis unterwegs gewesen, genauso wie mit Spikes auf trockenem Asphalt. Es war einfach der absolute Wahnsinn."

Trotz aller Widrigkeiten legte Neubauer auch in Monte Carlo eine Talentprobe ab: Mit Gesamtrang 19 und Platz vier in der WRC3-Wertung war der zweifache österreichische Staatsmeister sehr zufrieden: "Das Ergebnis ist wirklich besser als das, was wir uns erwartet oder erhofft hatten, zumal wir nie auf

Attacke fuhren. Und der Umstand, dass wir nur zwei Mal besichtigen durften, tat sein Übriges. In meiner Klasse waren am Ende jedenfalls nur die drei französischen Lokalmatadore schneller."

Quelle: SN