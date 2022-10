Motorschaden beendet Neubauers unglückliche Saison

Motor machte von Beginn der 3-Städte-Rallye an Probleme. Lungauer fuhr dennoch zwei Mal Bestzeit.

Nach zahlreichen schmerzhaften Ausfällen bei den vorangegangenen Saisonrennen hatte Hermann Neubauer gehofft, die Staatsmeisterschaft bei der 3-Städte-Rallye im Dreiländereck von Deutschland, Tschechien und Österreich zumindest positiv ausklingen lassen zu können. Nach anhaltenden Motorproblemen mussten der Lungauer und seine Co-Pilotin Ursula Mayrhofer das Rennen aber erneut vorzeitig beenden.

Zwei Bestzeiten zeigten das Potenzial

Die Rallye hatte noch gar nicht richtig begonnen, da waren Neubauers Siegchancen eigentlich schon dahin. Auf der allerersten Sonderprüfung bremste ein Motorproblem seinen Ford Fiesta Rally2 ein und bescherte ihm 46,3 Sekunden Zeitverlust. Auf der zweiten und dritten Sonderprüfung zeigte Neubauer dann zwar, was möglich gewesen wäre, und knallte jeweils die Bestzeit auf den Asphalt. Doch schon auf der vierten Sonderprüfung kehrte das technische Problem zurück und auf der folgenden Verbindungsetappe streikte der Motor dann endgültig.

"So macht das keinen Spaß"

Entsprechend groß war der Frust beim zweifachen österreichischen Rallye-Staatsmeister. "Ich hab's jetzt schön langsam wirklich satt. Es kann nicht sein, dass ich immer wieder mit solchen Situationen konfrontiert bin, das ist einfach frustrierend. Wir kommen nach monatelanger Rallye-Pause hier her, absolvieren einen kurzen Test und den Shakedown, sind sofort konkurrenzfähig und können Bestzeiten fahren - und dann scheitert es wieder einmal an der Technik", ärgerte sich Neubauer. "Wenn ich nächste Saison weiterfahre, muss ich wirklich überlegen, was Sinn macht und wie wir weitermachen, weil so macht das keinen Spaß."