Trotz Führung nach Tag eins musste sich Hermann Neubauer bei der Rallye Weiz Julian Wagner geschlagen geben.

Nach dem ersten Tag lag Hermann Neubauer in Weiz noch voll auf Siegkurs. Mit fünf Bestzeiten auf den ersten sechs Sonderprüfungen fuhr sich der Lungauer einen Polster von 17,2 Sekunden auf den in der Staatsmeisterschaft führenden Skoda-Piloten Julian Wagner heraus.

Der Samstag begann für Neubauer dann aber mit einer Schrecksekunde. Der Salzburger kam von der Strecke ab, touchierte erst einen Strohballen, dann auch noch einen Zaun. Zwar brachte Neubauer seinen Wagen mit Glück und Können wieder unter Kontrolle, der Vorsprung auf Wagner war damit aber so gut wie aufgebraucht.

Fortan lieferten sich die beiden ein dramatisches Fernduell, in dem sich mal der Salzburger, mal der Oberösterreicher um wenige Sekunden an die Spitze schob. Vor der letzten Sonderprüfung lag Neubauer schließlich nur 3,5 Sekunden hinter seinem Hauptkonkurrenten. Um den Rückstand auf den letzten 9,5 Kilometern wettzumachen, riskierte der Lungauer noch einmal alles, rutschte aber kurz von der Strecke, als er wegen einem Zuschauer gegenlenken musste, und büßte so schließlich weitere 13,2 Sekunden auf Wagner ein. Platz zwei war mit einer guten Minute Vorsprung auf Günther Knobloch nicht in Gefahr.

"Ich gratuliere Julian zu seiner sehr guten Leistung", zeigte sich Neubauer als fairer Verlierer. "Offensichtlich hat er weniger Fehler gemacht als ich. Ich habe mir zwei schwere Fehler erlaubt, die man sich einfach nicht leisten kann, wenn man gewinnen will. Aber das soll keine Ausrede sein. Julian ist, wie gesagt, super gefahren, und ich glaube, dass ich auf der letzten Prüfung die dreieinhalb Sekunden, die ich gebraucht hätte, sowieso nicht aufgeholt hätte."