Nach starken Sonderprüfungszeiten schied der Lungauer Rallye-Pilot auf der sechsten Etappe aus.

Hermann Neubauer musste schon am ersten Tag der Kroatien-Rallye sein Auto vorzeitig abstellen. Nach einem Überschlag auf der sechsten Sonderprüfung war eine Weiterfahrt nicht mehr möglich. Zuvor hatten der Lungauer und sein Co-Pilot Bernhard Ettel zumindest mit starken Zeiten aufgezeigt.

So fuhren sich die beiden etwa auf der ersten Prüfung mit der sechstbesten Zeit der WRC3 warm. Ein Reifenschaden kostete Neubauer danach zwar rund eine Minute, doch hielt er bis zur sechsten Sonderprüfung voll mit den Besten seiner Klasse mit. Dort passierte dann die entscheidende Szene. "Ich war auf der Bremse am Limit, aber das lief noch perfekt. Dann war in dieser Kurve viel Split draußen, das hatten wir aber auch im Schrieb. Letztlich bin ich wahrscheinlich eine Zehntelsekunde zu früh aufs Gas und mit dem Heck über den Böschungsrand hinausgekommen. Da war das Auto leider nicht mehr zu halten und wir haben uns ein Mal in den Graben hinunter überschlagen", beschrieb Neubauer den spektakulären Ausfall und gab gleichzeitig Entwarnung: "Bernhard und ich sind okay, auch unser Ford Fiesta Rally2 ist nicht schwer beschädigt, aber aus dem Graben gab's kein Entkommen mehr." Am Ende überwog beim Salzburger die Enttäuschung über das vorzeitige Aus. "Natürlich ist das nicht das, was wir uns vorgenommen hatten, im Gegenteil. Aber ich kann mir nichts vorwerfen - ich hab richtig Gas gegeben und da kann so etwas passieren. Und wir konnten zeigen, dass wir das Tempo der WRC3-Spitze mitgehen können. Nächstes Mal bleiben wir dann auch auf der Straße", versichert Neubauer.