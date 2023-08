Raphael Kosakiewic will den Sprung schaffen

Aktuell gibt der Youngster aus Mariapfarr alles, um in die Startelf des TSV St. Johann zu kommen.

Im Lungau hinterließ Raphael Kosakiewic deutlich sichtbare Spuren. Im Nachwuchs traf der Top-Stürmer aus allen Lagen, hält mit seinen 15 Jahren aktuell bei unglaublichen 356! Toren. Mittlerweile kickt der HAK-Schüler bei Regionalligist St. Johann: "Ich habe meinen aktuellen Trainer Ernst Lottermoser damals im Nachwuchs im LAZ in Bischofshofen kennengelernt."

Die Regionalliga erfordere deutlich mehr Körpereinsatz und auch das Tempo sei um einiges schneller: "Ich möchte es in die Startelf schaffen. Die weiteren Schritte ergeben sich dann hoffentlich von selbst. Mein Ziel ist es nach wie vor Fußballprofi zu werden und dafür werde ich jeden Tag alles geben." Sein Krafttraining absolviert er im "SportWerk" in Bruckdorf. "Drei Mal pro Woche gehe ich hin. Ich möchte meine Körperstabilität verbessern und feile auch an meinem Oberkörper. Dem USC Mariapfarr bin ich sehr dankbar für die Grundausbildung. Meine Trainer haben mich immer bestmöglich unterstützt."

Ernst Lottermoser: "Raphael bringt riesengroße Qualität mit. Er ist ein besonderer Spieler, der gut ausgebildet ist. Vor dem Tor bewahrt er mit seinen jungen Jahren Ruhe und hat Goalgetter-Qualität. Er spielt einen einfachen Fußball und ist ein geradliniger Spieler." Bei seinem Startelf-Debüt gegen Schwaz hatte er mit seinem Assist maßgeblichen Anteil am Erfolg, schaffte es auch ins Team der Runde: "Zu seinen Stärken zählen der Torabschluss und der Zug zum Tor. Für mich ist er wieder einmal ein richtiger Stürmer. Ganz Österreich sehnt sich eigentlich danach, oder?"

Was trauen Sie ihm zu? "Fußball ist für ihn alles. Er nimmt alles gut auf. Ich wünsche mir für ihn, dass er geerdet bleibt. Ich sehe ihn auf dem richtigen Weg." Vier Mal pro Woche pendelt Raphael Kosakiewic aktuell nach St. Johann: "Einen wesentlichen Anteil hat auch die Familie, die viel in Kauf nimmt. Es ist ein steiniger Weg, der sich aber auch bezahlt machen kann."