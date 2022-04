Rauschender Empfang für Salzburgs olympische Medaillengewinner in Bischofshofen

Ski-Legenden gratulierten den erfolgreichen Wintersportlern vor 500 begeisterten Fans. Nur Daniel Huber und Stefan Brennsteiner fehlte coronabedingt.

Beste Stimmung herrschte am Samstagnachmittag in Bischofshofen. Knapp 500 Fans kamen zum großen Empfang der Salzburger Medaillengewinner der olympischen Winterspiele in Peking. Mirjam Puchner, Theresa Stadlober, Stefan Kraft, Jan Hörl und Carina Edlinger genossen einen ereignisreichen Nachmittag voller Dankesworte und anerkennender Geschenke. So erhielt etwa Lokalmatador Jan Hörl das Stadtsiegel in Gold seiner Heimatstadt.

Kurzfristig absagen mussten wegen Corona Daniel Huber und Stefan Brennsteiner. Damit verpassten sie auch die Gratulationsrede von ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, die anmerkte: "Hinter jeder Medaille steckt eine besondere Geschichte." Neben der neuen starken Frau im österreichischen Skisport reihten sich auch Alexandra Meissnitzer und Petra Kronberger in die Riege der Gratulanten ein. SLSV-Präsident Bartl Gensbichler überreichte stolz Geschenke.

Mutter und Tochter Stadlober zogen später gemeinsam weiter nach Radstadt, wo am frühen Abend noch ein zweiter feierlicher Empfang auf dem Programm stand. Groß war bei den Teilnehmern bereits die Vorfreude auf die Leonidas-Gala der Salzburger Nachrichten, bei der sie am kommenden Donnerstag noch einmal gemeinsam ihr Erfolge feiern können.